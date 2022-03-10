Москва, 10 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Сложившийся в последнее время благоприятный тренд на рынке труда России может быть сломан действиями зарубежных компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Mette1977 ИКЕА

«В случае реального закрытия иностранных предприятий, количество безработных существенно возрастет, и нет никаких гарантий, что отечественная экономика, в своем нынешнем состоянии, способна поглотить высвобождающуюся рабочую силу.

Пока ситуация «законсервирована»: в большинстве случаев, деятельность приостановлена, а сотрудники получают зарплату (правда, непонятно в каком размере).

Связано это с тем, что и сами-то хозяева иностранных компаний не очень рады потери российского рынка. Затраты на ликвидацию бизнеса могут вылиться в колоссальные суммы, не говоря уже о недополученной прибыли.

Для той же компании IKEA российский сбыт — это порядка 8% всей корпоративной выручки. В определенном смысле, зарубежные корпорации, работающие в России, стали жертвами необдуманных действий своих правительств и истерии западной прессы, заменяющей общественное мнение.

Возможность того, что зарубежный бизнес все-таки найдет способ остаться в России, сохраняется. Однако, и вероятность окончательного закрытия иностранных предприятий также велика.

Перспектива резкого роста количества безработных, из-за ликвидации рабочих мест в иностранных компаниях, заставило руководство страны активизировать разработку мер превентивного противодействия данной угрозе.

Другое дело, что предлагаемые способы выхода из ситуации, при их внешнем радикализме, носят узконаправленный и ограниченный по своему эффекту характер.

Введение внешнего управления и национализация, сами по себе, могут оказаться полезны, в качестве, способа отсрочки, наступления негативных последствий свертывания деятельности иностранцев. Но кардинально ситуацию это не изменит.

Нарушена будет вся логистическая структура зарубежного бизнеса, что вызовет цепную реакцию сокращений в фирмах, обеспечивающих товарооборот иностранных компаний.

В то же время, чисто формальное изменение прав собственности не обеспечит продолжение реальной деятельности.

Внешнее управление или национализация не наполнят полки магазинов и не обеспечат комплектующими производственный процесс. Продажа же бывшего иностранного бизнеса отечественным предпринимателям выглядит весьма сомнительной перспективой.

По сути, существование и поддержание рабочих мест на данных предприятиях будет финансироваться из федерального бюджета.

Отсюда возникает вполне законный вопрос: если государство готово спасать предприятия зарубежных компаний и обеспечить рабочими местами ее сотрудников, то почему бы не помочь и всем остальным. В конце концом от санкций в той или иной степени страдает вся страна.

Надо отдать должное и правительству РФ и законодателям, они своевременно озаботились решением потенциальной проблемы дисбаланса на рынке труда. Однако предлагаемые меры будут иметь ограниченный эффект.

Как минимумом, необходимо масштабное увеличение рабочих мест в государственном секторе экономике и в госкорпорациях, что в совокупности с развитием системы переподготовки, с гарантией занятости (через систему обязательного квотирования), должны помочь россиянам, безуспешно ищущим работу.

Проблема занятости не ограничивается только иностранными компаниями, а требует комплексного преобразования всей системы трудоустройства в России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, направлен в правительство России и Генпрокуратуру. В него вошли IBM, Apple, IKEA — всего около 60 компаний.

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