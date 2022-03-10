Бузулук, Оренбургская область, 10 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 100 млн рублей. Жителя Бузулука обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба, отмывании денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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По версии следствия, с 20 мая 2014 года по 21 августа 2020 года бузулучанин организовал незаконную деятельность кредитного потребительского кооператива по принципу финансовой пирамиды. Он обещал вкладчикам высокий доход. Однако выплаты по процентам осуществлялись за счет взносов новых обманутых клиентов. Выплата процентов осуществлялась исключительно для формирования доверия населения и привлечения новых пайщиков. Жертвами финансовой пирамиды стали 189 человек. Ущерб составил свыше 100 млн рублей.

Также установлено, что с 1 июля 2016 года по 15 августа 2020 года мужчина легализовал похищенные деньги, совершив финансовые операции по внесению наличных денежных средств на расчетные счета ряда юридических лиц по договорам займов и субаренды.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бузулукский районный суд Оренбургской области для рассмотрения по существу.