Москва, 10 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на обеспечение финансовой стабильности России, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

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Предусматривается установление на период до 31 декабря 2022 г. специального регулирования отношений в сфере финансового рынка и корпоративных отношений.

Для исключения правовых оснований возможной дестабилизации деятельности российский акционерных обществ в кризисный период путем злоупотребления акционерными правами, в том числе и со стороны иностранных акционеров, повышается с одного до пяти процентов голосующих акций общества, установленный законодательством об акционерных обществах порог участия в капитале акционерного общества, предоставляющий право на получение документов акционерного общества, право на оспаривание в суде сделок общества, в том числе по основанию их крупности, право на оспаривание в суде действий общества или члена его совета директоров.

Для минимизации риска отказа иностранными страховщиками от исполнения своих обязательств по перестраховочным контрактам, а также в целях формирования устойчивой российской перестраховочной инфраструктуры, российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, в том числе указанный запрет распространяется и на перечисление российскими страховщиками денежных средств по договорам, заключенным до даты вступления в силу настоящего рассматриваемого закона. В исключительных случаях перечисления в адрес иностранных перестаховщиков, страховых брокеров из недружественных стран возможны на основании разрешения, выдаваемого Центральным банком.

Для исключения раскрытия финансовыми организациями чувствительной информации о структуре своего капитала, о контролирующих ее лицах, а также иной информации, которая может быть использована недружественными странами для целей применения санкций в отношении таких компаний и контролирующих ее лиц, Совет директоров Банка России наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования, при том, что соответствующая информация в любом случае должна будет направляться в Банк России в установленном порядке.

Также кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками, вправе осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту.

Кроме того, законопроект уточняет режим реализации института «кредитных каникул» для целей его применения в текущей ситуации, а также режим обратного выкупа акций самим акционерным обществом, определенный в ранее принятом законопроекте, в части исключения условий для реализации права на обратный выкуп.