Чебоксары, 10 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Чувашии средняя начисленная и реальная зарплата за год увеличились соответственно на 11,4% и 4,3%. Такие сведения публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По предварительным данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 11,4% и достигла 35 599,9 рубля. В абсолютном выражении рост средней зарплаты за год составил 3756,1 рубля.

Что касается видов экономической деятельности, то больше всего в Чувашии зарабатывали производители компьютеров, электронных и оптических изделий (160,3% от среднереспубликанского уровня), занятые научными исследованиями и разработками (155%), а также страховщики и финансисты (150%). Меньше всего платили швеям (49,9%), а также в отрасли лесоводства и лесозаготовки (52,6%).

Реальная зарплата за год увеличилась на 4,3%.

Отметим, что в декабре 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года средняя начисленная зарплата в Чувашии выросла на 16,4% — до 48 008,2 рублей.