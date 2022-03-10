Москва, 10 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Россия сможет справиться с возникшими из-за ухода зарубежных компаний сложностями. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Фото пресс-службы «Макдоналдс» «Макдоналдс» на МКАД

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"Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем», — сказал Медведев.

По его словам, подобным бизнесом «могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями»: «Привет «Макдоналдсу»!».