Москва, 10 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на нивелирование последствий санкций в валютной сфере, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

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Понятийный аппарат федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» дополняется понятием соглашения о финансировании участия в кредите, предусматривающего предоставление одним лицом (внешним участником) финансирования другому лицу (уполномоченному банку) для выдачи (возмещения ранее выданного) кредита (займа) с передачей риска невозврата указанного кредита (займа) от уполномоченного банка внешнему участнику.

Перечень разрешенных валютных операций между резидентами, предусмотренный частью 1 статьи 9 федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», дополняется операциями, связанными с расчетами и переводами в иностранной валюте в соответствии с соглашением о финансировании участия в кредите.