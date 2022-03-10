Анталья, Турция, , 13:52 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не верит в то, что может начаться ядерная война.

Сергей Лавров Mid.ru

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По его словам, Москву настораживает, что западные страны «по Фрейду» постоянно говорят о ядерной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что ядерная война вертится в головах в западных странах, а не у России.

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