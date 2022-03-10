Париж, , 13:51 — REGNUM Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон выступили против инициативы главы государства повысить пенсионный возраст, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отложив выход на пенсию до 65 лет, Эммануэль Макрон хочет заставить французов заплатить за свою некомпетентность. С ним люди всегда должны жертвовать собой. Я предполагаю тем, кто рано начал работать, раньше выходить на пенсию», — отметила Марин Ле Пен.«Макрон предусматривает выход на пенсию в 65 лет, наша программа предусматривает выход на пенсию в 60 лет», — заявил Жан-Люк Меланшон.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты ФранцииЯнник Жадосчитает предложение главы Франции о повышении пенсионного возраста до 65 лет «крайне несправедливым».

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