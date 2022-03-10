Париж, 10 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон выступили против инициативы главы государства повысить пенсионный возраст, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Отложив выход на пенсию до 65 лет, Эммануэль Макрон хочет заставить французов заплатить за свою некомпетентность. С ним люди всегда должны жертвовать собой. Я предполагаю тем, кто рано начал работать, раньше выходить на пенсию», — отметила Марин Ле Пен.«Макрон предусматривает выход на пенсию в 65 лет, наша программа предусматривает выход на пенсию в 60 лет», — заявил Жан-Люк Меланшон.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты ФранцииЯнник Жадосчитает предложение главы Франции о повышении пенсионного возраста до 65 лет «крайне несправедливым».