Сеул, , 13:51 — REGNUM 10 марта главы МИД Южной Кореи и Колумбии обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён высоко оценил сотрудничество между странами, а глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес отметила богатый опыт в оказании помощи друг другу вне зависимости от того, что творится в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты Южной Кореи и Колумбии обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами.

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