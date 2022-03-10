Сеул, 10 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. 10 марта главы МИД Южной Кореи и Колумбии обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён высоко оценил сотрудничество между странами, а глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес отметила богатый опыт в оказании помощи друг другу вне зависимости от того, что творится в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты Южной Кореи и Колумбии обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами.

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