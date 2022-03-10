Вашингтон, 10 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Пользователи Сети выразили несогласие с заявлениями модели Ким Кардашьян относительно нежелания некоторых людей работать. Об этом 10 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Toglenn Ким Кардашьян

Ранее в интервью Variety Ким Кардашьян дала совет «деловым женщинам». «Поднимай свою задницу и работай. Похоже, в наши дни никто не хочет работать», — заявила она. Пользователи Twitter отметили, что модель много работает, но её стартовые условия жизни были намного лучше, чем у многих людей. Кардашьян изначально родилась в семье богатого юриста Роберта Кардашьяна и лишь преумножила его состояние.

«Я не сомневаюсь, что Ким работает, но все проще, когда у тебя есть миллионы долларов и армия людей, работающих на тебя», — пишет EastRiverCroc.

«Мне нравится, когда люди, рожденные от неприлично богатых родителей с обширными связями и связями, разглагольствуют о важности работы», — поделился WanderingNomad.

«Эх, если бы мы все могли вырасти богатыми с влиятельными родителями, а затем говорить менее удачливым людям, что им нужно больше работать. Я даже не сомневаюсь, что она много работает. Но черт возьми, леди», — негодует Axel Foley.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Кардашьян вместе со своей семьёй приняла участие в съёмках шоу The Kardashians, который выйдет в апреле 2022 года на Hulu. По данным СМИ, проект получит прибыль в размере $100 млн.