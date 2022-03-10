Грозный, , 13:50 — REGNUM В Чечне сдали 22 новых дома для людей, до этого десятки лет проживавших в аварийных бараках в городе Грозном. Новоселами стали 22 семьи, въехавшие в полностью благоустроенные дома с мебелью и всеми удобствами. Финансирование строительства взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. О торжественной церемонии открытия нового поселка сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

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«Настоящим праздником стал сегодняшний день для жителей ветхих домов барачного типа, расположенных в городе Грозном. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова построил для них 22 новых комфортных дома со всеми удобствами», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы республики, каждый дом полностью обставлен необходимой мебелью, имеется благоустроенный двор с навесом и земельный участок для огорода. Кроме того, благоустроена прилегающая территория, к домам ведут заасфальтированные дороги.

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