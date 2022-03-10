Москва, , 13:49 — REGNUM План полного отказа Европейского союза от угля, нефти и газа из России выглядит нереалистичным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. Так он прокомментировал призывы Еврокомиссии отказаться от российских угля, нефти и газа до 2030 года.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«План полного отказа Европы от угля, нефти и газа из России выглядит нереалистичным. Замены российским поставкам нет. Нельзя быстро решить вопросы увеличения добычи в других странах-производителях, а также проблемы доставки и перевалки в странах-получателях. Кроме того, невозможно резко увеличить количество балкеров (судов для перевозки насыпных грузов) для транспортировки угля из Австралии и ЮАР, танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока, количество и пропускную способность портовых сооружений, — сказал Шедько. — Использование возобновляемых источников энергии, конечно, перспективно, однако, как показывает анализ генерации электричества в Европе 2021 году, они в настоящее время неспособны удовлетворить спрос потребителей на достаточном уровне».

При этом он подчеркнул, что снижение объемов поставок российского топлива повлечет за собой удорожание производства во всех секторах европейской экономики, снижение объемов производства, увеличение риска аварийности на объектах транспорта и энергетики, риск стагфляции, рост цен на бензин, электроэнергию и отопление, усиление внимания к «зеленым» источникам энергии.

«Кроме того, сами по себе высказывания отдельных европейских политиков, выступающих за отказ от российского угля, отрицательно влияют на уровень безопасности, причем не только энергетической. Усиливаются риски, связанные с ажиотажным использованием атомной энергии в европейских странах», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех жителей ЕС снижать потребление энергии на индивидуальном уровне.

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