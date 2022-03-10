Москва, , 13:46 — REGNUM Одобрение палатой представителей США импорта российской нефти не приведет к желаемым результатам для американских ястребов во главе с президентом США Джо Байденом, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Добыча сланцевой нефти в США

«Согласно данных американской внешнеторговой статистики, в 2021 году США импортировали российской нефти и нефтепродуктов на $17,6 млн обогащенного урана и радиоактивных изотопов — на $670 млн. В 2020 году доля России в американском импорте нефти и нефтепродуктов достигла 7%.

Отказ США от российской нефти невыгоден для жителей Соединенных Штатов, поскольку администрация Белого дома не сможет быстро заместить ее объемы в короткие сроки — цены на нефть и бензин в стране продолжат расти.

По состоянию на 8 марта, бензин в среднем уже стоит $1,1 за литр (116 рублей за литр), а дизельное топливо $1,28 за литр (135 рублей за литр), что является новым ценовым рекордом для США. За год цена бензина в Северной Америке выросла в 1,5 раза.

С начала марта 2022 года средняя цена на горючее увеличилась на 15%. Американцы связывают удорожание бензина с высокими ценами на нефть и ограничением импорта энергоресурсов из России. Для стабилизации внутреннего рынка потребуется не один месяц.

А что же планируют получать США вместо российской нефти? Как сбить мировые цены на энергоносители?

Готовность увеличить поставки нефти в США выразила Канада. Кроме того, принято решение о выбросе квоты стратегических запасов нефти на мировой рынок, что будет иметь кратковременный эффект.

Завершаются переговоры с Ираном о ядерной сделке, которые, возможно, приведут к появлению иранской нефти на рынке.

Сегодня, 10 марта, цены на нефть растут, постепенно восстанавливаюсь после резкого падения из-за сообщений о возможном потенциальном увеличении предложения от Ирака и ОАЭ, а также открытия стратегических резервов нефти в США.

Чтобы обуздать рост цен на топливо, будут высвобождены стратегические запасы сырой нефти — речь идет о 62 млн баррелей нефти. Сегодня цена нефти на мировом рынке составляет $115.

Россия не видит непреодолимых сложностей с перенаправкой нефтяных потоков другим покупателям из АТР. Проблемы с контрактацией нефти и нефтепродуктов на экспорт в апреле, по словам вице-премьера Александра Новака, решаемы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США прошло голосование в палате представителей по законопроекту о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России.

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