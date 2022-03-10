Анталья, Турция, , 13:46 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не собирался договариваться с коллегой с Украины Дмитрием Кулебой о прекращении огня.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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Встреча глав МИД прошла 10 марта в турецкой Анталье, переговоры продлились около полутора часов.

По итогам встречи Лавров заявил журналистам, что на встрече министров «никто и не собирался» договариваться о прекращении огня во время военной спецоперации России на Украине. В ходе переговоров обсуждались гуманитарные вопросы.