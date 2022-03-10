Анкара, 10 марта 2022, 13:46 — REGNUM Поставщики оружия на Украину должны понимать, что несут ответственность за свои действия. Об этом 10 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Российский министр указал на опасность поставок летального вооружения с Запада киевскому режиму.
Он добавил, что Россия не хочет, чтобы на Украине «формировалась неонацисткое государство».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения.