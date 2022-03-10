Анталья, Турция, , 13:45 — REGNUM Возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждалась на переговорах в Анталье. Такой контакт не должен быть «встречей ради встречи», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 10 марта по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой иМевлютом Чавушоглу.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

По словам Лаврова, Путин никогда не отказывается от контактов. Но они должны быть организованы для фиксации каких-то конкретных договорённостей. Он рассказал, что напомнил Кулебе о возможности такой встречи при условии достижения «какой-то добавленной стоимости».

«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет», — заявил глава российского МИД.

Он добавил, что для этого нужна подготовительная работа, «которая идёт по белорусскому треку». Состоялись три раунда, украинская сторона взяла предельно конкретные предложения Москвы и обещала дать такие же предельно конкретные ответы.

Читайте также: Лавров рассказал, какой Россия хочет увидеть Украину