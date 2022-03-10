Анталья, Турция, 10 марта 2022, 13:45 — REGNUM Возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждалась на переговорах в Анталье. Такой контакт не должен быть «встречей ради встречи», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 10 марта по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой иМевлютом Чавушоглу.

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Министерство иностранных дел Российской Федерации

По словам Лаврова, Путин никогда не отказывается от контактов. Но они должны быть организованы для фиксации каких-то конкретных договорённостей. Он рассказал, что напомнил Кулебе о возможности такой встречи при условии достижения «какой-то добавленной стоимости».

«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет», — заявил глава российского МИД.

Он добавил, что для этого нужна подготовительная работа, «которая идёт по белорусскому треку». Состоялись три раунда, украинская сторона взяла предельно конкретные предложения Москвы и обещала дать такие же предельно конкретные ответы.

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