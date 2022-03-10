Челябинск, 10 марта 2022, 13:50 — REGNUM В Донбассе при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Челябинской области, младший сержант Данил Василенко. Об этом сообщает телеграм-канал Управления пресс-службы и информации регионального правительства.
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«Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны, он погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе, защищая наш народ и мирную жизнь», — говорится в сообщении.
Правительство региона намерено оказать семье погибшего всю необходимую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация по защите Донбасса проводится с 24 февраля. Этому предшествовало признание Россией ДНР и ЛНР.