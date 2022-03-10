Москва, 10 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. На территории России временно приостановили экзаменационные сессии международных экзаменов по английскому языку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, тест-центры сообщили об отмене экзамена IELTS зарегистрированным кандидатам в РФ.

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«BKC-IH Moscow IELTS Centre с сожалением информирует Вас о том, что в результате обострения внешнеполитической обстановки, все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — сообщается в письме.

Всем зарегистрированным на экзамены предлагают оперативно перенести средства на оплату курсов по подготовке к экзаменам или заморозить оплату до появления самых первых экзаменационных сессий в РФ.

На данный момент тест-центры и представительства собственников экзаменов не располагают информацией о точных сроках появления доступных дат для записи на экзамены.

Educational Testing Service (ETS), некоммерческая образовательная организация, которая проводит экзамен TOEFL, также заявила о приостановке проведения экзамена на территории России и Белоруссии.

«Все сообщество ETS глубоко обеспокоено событиями, разворачивающими на Украине. Наши сердца и мысли с украинским народом, пока они борются за свою свободу, свою страну и свои жизни. Вместе с этим, ETS приостанавливает тестирование в России и Беларуси», — написано на официальном сайте организации.

Представители Cambridge Assessment English в Великобритании не сообщают о позиции организации относительно проведения специальной военной операции на Украине. В ответе на письмо одного из кандидатов по вопросу проведения Кембриджских экзаменов в 2022 году представители указали, что регистрация на экзамены временно не производится, а всех зарегистрированных кандидатов будут уведомлять о решениях организации через тест-центры.

Добавим, что ряд тест-центров проводят экзамены до 13 марта, о проведении дальнейших экзаменов кандидатам сообщат после указаний Cambridge Assessment English.

В московском офисе представительства Департамента экзаменов по английскому языку (Cambridge Assessment English) в России, Белоруссии и Армении заявили, что Департамент не приостанавливает свою работу в России и отмена экзаменационной сессий связана с «логистическими проблемами и невозможностью обмена документами».