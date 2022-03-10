Каир, , 13:46 — REGNUM Правительство Египта ожидает серьёзного падения курса национальной валюты. Об этом 10 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Египет Tour102.ru

По данным журналистов, иностранные инвесторы покидают страну из-за угрозы ухудшения экономической ситуации.

Ранее журналисты сообщили о том, что Египет может оказаться на грани голода из-за возможного прекращения поставок зерна из России и Украины.

Также на местную экономику оказывает влияние существенное сокращение потока туристов из Восточной Европы. В ближайшее время ожидается обвал курса египетского фунта на 20−30%, который всячески пытается оттянуть правительство страны.