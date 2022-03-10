Севастополь, , 13:39 — REGNUM Региональные выплаты семьям военнослужащих, погибших при проведении специальной операции, установлены властями Севастополя. Об этом сообщил на заседании правительства города 10 марта губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Мы тоже на региональном уровне семьи наших севастопольских военных должны поддержать. Поэтому выделим из резервного фонда необходимые средства и по 1 млн рублей семьям военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции, будем выплачивать», — приводит «Новый Севастополь» слова главы региона.

Глава региона также выразил надежду, что необходимость в выплатах будет небольшая.

Накануне, 9 марта, Севастополь простился с двумя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Младший сержант Алексей Севастьянов и рядовой Владимир Николенко посмертно награждены орденами Мужества.