Чебоксары, , 13:38 — REGNUM В Чувашии возрос годовой объём инвестиций в основной капитал, в том числе более 96% составили вложения российских инвесторов. Такие предварительные расчёты приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в 2021 году в основной капитал республики за счёт всех источников финансирования вложено 61 325,5 млн рублей. Это на 4% больше к уровню 2020 года (в сопоставимых ценах), в абсолютных цифрах годовой рост составил 5 467,1 млн рублей.

Из общего объёма инвестиций в основной капитал 37 855,2 млн рублей (61,7%) приходилось на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

В структуре инвестиций наибольшую долю составили вложения российских инвесторов (96,3% от общего объёма). Доля иностранных инвестиций составила 1,2%, или 718 млн рублей. Совместные российские и зарубежные вложения — 2,5%, или 1538,6 млн рублей.

Напомним, что в 2020 году в развитие экономики Чувашии инвестировано 55 858,4 млн рублей, что на 18,9% меньше, чем было в 2019 году.

Отметим, что расчёты инвестиций в основной капитал приводятся по полному кругу хозяйствующих субъектов.