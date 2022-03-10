Владикавказ, 10 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Северной Осетии попросился в отставку министр культуры Эльбрус Кубалов. Его заявление было удовлетворено. Указом главы республики СергеяМеняйло Кубалов был освобожден от исполнения обязанностей по собственному желанию, сообщили 10 марта в пресс-службе главы и правительства республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

Напомним, на посту министра Эльбрус Кубалов проработал почти три года. Он был назначен на этот пост в мае 2019 года.

Исполнять обязанности главы минкульта, скорее всего, временно придется заместителю министра Маркосу Хачатурянцу. Однако на официальном сайте ведомства сообщений об отставке Кубалова и его преемнике пока нет.

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