Горно-Алтайск, , 14:33 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» бизнесмены Республики Алтай смогут получить увеличенные размеры займов Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай. Как сообщает 9 марта сайт правительства региона, речь идёт о таких кредитных продуктах, как «Стандартный» и «Оздоровительный».

Телецкое озеро. Республика Алтай © ИА REGNUM

Данные виды займов под низкий процент предприниматели могут оформить теперь на сумму до 3 млн рублей. Так, кредитный продукт «Стандартный» возможно оформить по фиксированной ставке — 7,5% годовых, кредитный продукт «Оздоровительный» по фиксированной ставке — 6% годовых.

Микрозаймы выдаются на любые цели, связанные с предпринимательской деятельностью. Срок кредитования — 24 месяца.

Министерство экономического развития РА уточняет при этом, что субъекты малого и среднего бизнеса в случае необходимости могут оформить несколько займов по данным кредитным продуктам на общую сумму не более 5 млн рублей при условии различия целей кредитования.

«Количество субъектов МСП в Республике Алтай увеличилось по сравнению с началом 2021 года на 6% и составило 8 362 единицы. Общее количество самозанятых достигло 4 848 человек, в течение 2021 года количество самозанятых граждан увеличилось в 3 раза. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на сегодня составляет 32,1 тыс. человек, увеличившись в течение прошлого года на 13%», — отметил министр экономического развития РА Вячеслав Тупикин.

«Для предпринимателей с сезонным видом бизнеса возможно погашение основного долга займа по индивидуальному графику. На последних заседаниях правления фонда было одобрено шесть заявок по кредитному продукту «Стандартный». Средства получили предприниматели из Онгудайского и Усть-Коксинского районов, а также из Горно-Алтайска, работающие в сферах сельского хозяйства, пассажирских перевозок, туризма и розничной торговли», — пояснила директор НКО «Фонд поддержки МСП Республики Алтай» Нина Евдокимова.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Кыймаштаев из Онгудайского района рассказал, что трудится в сельхозотрасли с 2013 года, занимается разведением крупного рогатого скота и лошадей.

«Это мой повторный мой займ в фонде, по предыдущему займу был приобретен трактор. Сейчас, готовясь к новому сельскохозяйственному сезону, планирую приобрести молодняк КРС», — уточнил он.

Получателем займа стало и общество с ограниченной ответственностью «Высотник» — один из лидеров туристического бизнеса Усть-Коксинского района. Турбаза занимается организацией пеших, конных, водных и других видов активных туров различной категории сложности и является регулярным клиентом фонда.

Средства нового займа планируется направить на строительство нового корпуса для размещения отдыхающих. Также предприниматели планируют направить заемные средства на уплату авансовых лизинговых платежей за транспорт и сельскохозяйственное оборудование, выплату заработной платы и на другие направления деятельности.

Напомним, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.