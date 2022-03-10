Уфа, , 13:35 — REGNUM Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье — 2022» намерены провести со 2 по 4 июня в Башкирии. Соответствующее распоряжение главы республики опубликовано 10 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

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Мероприятие планируют провести в г. Сибай.

Организационному комитету поручено обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведения инвестиционного сабантуя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сентябре 2021 года в Сибае состоялся третий всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021».