Белгород, , 13:39 — REGNUM К ремонту фасада детской музыкальной школы № 3 в Старом Осколе Белгородской области приступили строители. Здание является объектом культурного наследия, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе правительства региона.

Ремонт музыкальной школы в Старом Осколе Https://belregion.ru

Бывший особняк построен в 1917 году, особый интерес здесь представляет кирпичная кладка. В здании планируют обновить кровлю и перекрытия первого этажа, восстановить арочный вход на центральном фасаде и витражи. Подрядчик уже отремонтировал стены и проложил сети теплоснабжения. Масштабные работы завершатся в июле 2022 года.

Всего в 2022 году в Белгородской области на ремонт 18 объектов культурного наследия направят свыше одного миллиарда рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Реставрации подлежат девять памятников истории и девять объектов архитектуры.