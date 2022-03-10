Москва, 10 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги стран — членов Совета Европы

«Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», — указал официальный представитель Кремля.

За информацией о том, на каких условиях Россия может вернуться в Совет Европы, Песков посоветовал обратиться в Министерство иностранных дел РФ.

«Всё-таки не моя работа комментировать заявления МИД России», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Россия больше не будет участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий западных стран. В ведомстве подчеркнули, что Москва не намерена мириться с насаждением «порядка, основанного на правилах на замену попираемого США и их сателлитами международного права».

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Как заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), Совет Европы из важнейшей международной площадки для равноправного диалога давно превратился в марионеточную структуру, используемую для продвижения оголтелой русофобии. Он напомнил, что СЕ игнорировал призывы к диалогу, слово «давали лишь истеричному русофобскому меньшинству мосек, пытавшихся укусить Россию побольнее».

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