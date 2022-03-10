София, , 13:27 — REGNUM Из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 10 марта, частично блокировано движение в центре столицы Болгарии Софии. Об этом 10 марта сообщает софийская газета «Факты».

ДТП Pravovoyicentr.ru

По предварительным данным, инцидент произошел на ключевом перекрестке Софии, соединяющем бульвар Теодора Александрова и улицу Ополченскую. В указанном районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, при этом ранения различной степени тяжести получили несколько человек.

На место прибыли сотрудники дорожной полиции и кареты скорой помощи.

В настоящее время трафик осуществляется по прилегающим районам.