Новости сюжета
«Специальная военная операция России на Украине»
Лавров заявил, что роддом в Мариуполе являлся базой «Азова»*
*запрещённая в России организация
Анталья, Турция,
10 марта 2022, 13:27 — REGNUM В бывшем роддоме в Мариуполе располагалась база националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 10 марта глава МИД России Сергей Лавров.
Сергей Лавров
Официальное интернет-представительство президента России
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
По итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Лавров рассказал, что роддом в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом ещё несколько дней назад Россия предоставила соответствующие данные в ООН.
Переговоры Лаврова и Кулебы продлились полтора часа. Стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и другие вопросы.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.