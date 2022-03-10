* запрещённая в России организация

Анталья, Турция, , 13:27 — REGNUM В бывшем роддоме в Мариуполе располагалась база националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 10 марта глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

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По итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Лавров рассказал, что роддом в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом ещё несколько дней назад Россия предоставила соответствующие данные в ООН.

Переговоры Лаврова и Кулебы продлились полтора часа. Стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и другие вопросы.