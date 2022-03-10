Курск, , 13:24 — REGNUM Из Курска в приграничные районы Украины отправили 10 тонн гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Продовольствие и предметы первой необходимости для мирных жителей собрали курские предприниматели и неравнодушные жители региона. Груз весом 10 тонн включает муку, макароны, крупы, сахар, растительное масло, бутилированную воду, предметы личной гигиены. Безопасность машины в пути обеспечивает военная полиция.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее помощь из Курской области отправляли жителям ДНР, ЛНР и Сумской области.