Лос-Анджелес, США, 10 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Члены семьи Кардашьян-Дженнер рассказали об их новом телешоу в интервью Variety. Оно опубликовано на сайте издания 10 марта.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Как отмечает СМИ, новое шоу The Kardashians выйдет в апреле на онлайн-платформе Hulu и расскажет подробности жизни Ким, Хлои и Кортни Кардашьян, а также Кайли и Кендалл Дженнер и их общей матери Крис Дженнер. Сервис выпустит два сезона проекта, который будет состоять из 40 серий. По данным Variety, прибыль телешоу составит $100 млн.

ИА REGNUM напоминает, что с 2007 по 2021 годы телеканалом E! транслировалось телешоу «Семейство Кардашьян». За это время вышло 20 сезонов проекта.