Иркутск, , 13:23 — REGNUM Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра имущественных отношений Иркутской области и бывшего заместителя начальника одного из отделов минимущества, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2019 году в Арбитражном суде Иркутской области при участии регионального министерства имущественных отношений было заключено незаконное мировое соглашение о переходе строительной организации несуществующего права аренды на земельный участок площадью 82 га, расположенный в Октябрьском районе г. Иркутска.

Установлено, что земельный участок в тот момент находился в собственности Иркутской области без обременения какими-либо правами аренды. Указанные лица были обязаны осуществлять контроль за сохранностью государственной собственности, однако в результате их действий на земельный участок кадастровой стоимостью более 1 млрд рублей незаконно наложено обременение в виде аренды с правом на многоэтажное строительство.

В рамках уголовного дела следователями СК при взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России по Иркутской области в порядке ст.91 УПК РФ задержаны бывший министр имущественных отношений Иркутской области и бывший сотрудник министерства. По местам жительства фигурантов уголовного дела и на их рабочих местах проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника министерства имущественных отношений Иркутской области. Она обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (незаконное получение работником контрактной службы, уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, для обеспечения государственных нужд, денег в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц в связи с закупкой товаров, для обеспечения государственных нужд).

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