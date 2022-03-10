Ломоносов, Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Полицейские Петербурга задержали злоумышленников, которые после драки похитили мужчину на глазах у очевидцев. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Похищение человека.

Попытка похищения человека была предпринята днем 9 марта в Петродворцовом районе Петербурга. Около 14:00 мск у дома 23 по улице Красного Флота в городе Ломоносов четверо мужчин подрались, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле Kia Rio. По словам очевидцев, которые сразу обратились в полицию, один из участников драки покидал место происшествия не по своей воле.

Поиском иномарки занялись наряд патрульно-постовой службы полиции и сотрудники Росгвардии. Вскоре у дома 32 по Александровской улице в городе Ломоносов автомобиль был остановлен.

«В салоне находились четверо мужчин, в том числе и потерпевший. Все они были доставлены в отдел полиции для разбирательства», — пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, двое иностранных граждан, 26 и 28 лет, а также 26-летний житель Ломоносова подкараулили своего 36-летнего знакомого, избили его и насильно посадили в салон автомобиля. Причиной конфликта стали финансовые споры.

«По материалам полиции следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по пункту «а, г, з» части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека). Все три злоумышленника задержаны на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в полиции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.