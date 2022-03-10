Махачкала, , 13:20 — REGNUM В Дагестане арестовали преступного «авторитета», который координировал преступную деятельность на территории исправительной колонии №7, расположенной в Кумторкалинском районе. Следственный комитет предъявил задержанному обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили 10 марта в пресс-службе ведомства.

Авторитет Цитата из х/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР

Из подробностей дела известно, что 37-летний житель Буйнакского района, отбывая наказание в этом исправительном учреждении, в сентябре 2019 года был «наделен статусом лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии среди осужденных лиц».

Так называемый авторитет, пользуясь полученным статусом, стал с сентября 2019 года по май 2020 года руководить преступной деятельностью осужденных на территории исправительной колонии. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый заключен под стражу.

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