Чебоксары, , 13:15 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено дело об административном правонарушении в связи с отравлением газом женщины с детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП произошло 6 марта 2022 года в одном из домов по улице Патриса Лумумбы в Чебоксарах. По данным надзорного ведомства, из-за ненадлежащей эксплуатации газоиспользующего оборудования и отсутствия притока воздуха жильцы одной из квартир отравились «продуктами неполного сгорания газа». В настоящее время они здоровы.

Правоохранители отмечают, что дом обслуживается ТСЖ, которое несвоевременно проводило проверку вентиляционных каналов.

По данному факту в отношении организации внесено представление, а на председателя ТСЖ прокуратурой заведено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ («Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования»).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое отравление угарным газом в Чувашии в 2022 году. 23 января произошёл пожар в одном из домов по улице Строителей в Новочебоксарске, в результате которого в больницу с отравлением продуктами горения доставлены трое несовершеннолетних.

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