Степанакерт, 10 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В парламенте Нагорного Карабаха назначили на 10 марта внеочередное заседании из-за обострения обстановки на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Нагорный Карабах

Сообщается, что решение о заседании было подписано спикером парламента Артуром Товмасяном. Оно должно начаться в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Сегодня, 10 марта, в Нагорном Карабахе ранило мужчину, который находился во дворе своего дома. Сообщается, что снаряд якобы прилетел с азербайджанской стороны.

Стоит отметить, что между Азербайджаном и Нагорным Карабахом начала расти напряжённость. С февраля участились обстрелы между армянскими и азербайджанскими позициями. Обе стороны обвиняют в происходящем друг друга.