Москва, , 13:12 — REGNUM Депутаты Государственной думы РФ от партии «Новые люди» выступили с поддержкой действий президента России Владимира Путина.

Партия «Новые люди» Фотографии пресс-службы партии

По мнению заместителя председателя Государственной думы РФ Владислава Даванкова, «сейчас наступает то время, когда у наших граждан может появиться новый шанс создать своё дело». «Санкции со стороны Запада приведут к тому, что стране появится масса новых рынков и незаполненных ниш, — пишет Даванков в своем телеграм-канале. — Чтобы воссоздать тот образ жизни, который мы выстраивали 30 лет, понадобятся не просто специалисты, а те, кто умеет создавать что-то новое и вести других за собой — капитаны экономики»."Сложившийся кризис открывает новые возможности, дает шанс «открыть окна» в нашей экономике, где в последние годы стало слишком душно. Этой точки зрения придерживается правительство, за развитие свободного рынка выступает президент Путин, а наша партия предлагает схожую программу, которую мы назвали — новый НЭП. Она предполагает максимум свобод и минимум ограничений. То есть то, о чём мы уже говорили в нашей программе и с трибуны Госдумы. Теперь, наши предложения поддержал президент. А мы поддерживаем его», — подчеркнул зампред Госдумы.

«Надо рассматривать этот кризис как шанс для российской экономики стать более самостоятельной, независимой, — уверена заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» в Государственной думу РФ Сардана Авксентьева… — Прозвучавшие в эти дни слова Владимира Путина о внимании к людям, которые должны составить костяк среднего класса страны, к представителям малого и среднего бизнеса и принятые затем решения внушают нам оптимизм и мы ждём в эту пятницу второй пакет правительственных мер поддержки».

«Ещё недавно мы предлагали предоставить бизнесу максимум свобод, не видя при этом большого отклика, а сегодня об этом говорит президент Владимир Путин и федеральные министры, — отметил председатель комитета Государственной думы РФ по малому и среднему предпринимательству от партии «Новые люди» Александр Демин. — Хорошо, что в этой суматохе и неопределённости у нас есть проработанные решения… Наконец, курс на свободу бизнеса поддержал президент. Глава государства поступает обдуманно и верно».

«Курс на либерализацию экономики — лишнее доказательство того, что президент узнаёт о жизни в России не только из зелёных папок, — подчеркнул член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев… — Отставить панику. Этот кризис не убьёт нас, а сделает сильнее. На место западных компаний придут новые люди — смелые и решительные. И у них всё получится».

«Некоторые думают — от нас уходят деньги. Нет, это к нам приходят возможности, — пишет в своем канале депутат от партии «Новые люди» Олег Леонов… Сейчас мы можем перезапустить целые отрасли экономики, собрать новые технологические цепочки, только действовать надо быстро и решительно». «84% россиян доверяет нашей армии, 70% жителей России считают ход операции успешным. Столько же поддерживают проведение спецоперации на Украине, — напомнил он. — Это не просто замеры мнений, это показатели степени консолидации в обществе и поддержки… В любой ситуации — поддерживайте своих. От солдата до президента. Всем так будет легче».

Парламентарий и известный актер парламентарий Дмитрий Певцов призвал «всех молиться за нашего президента». «В этой поворотной точке истории всего мира мы можем и должны поддержать его и помочь каждый по силе своей: верующие — молитвой, неверующие — добрыми мыслями и пожеланиями, — отметил он. — Нашему президенту и нашей армии нужна наша поддержка. И здесь, я хочу отметить, что обращая санкции на всех нас, на каждого жителя нашей страны, весь так называемый «цивилизованный мир» подтвердил, что наш президент имеет колоссальную поддержку народа, который своих не бросает и много раз с Божией помощью выходил из самых сложных ситуаций победителем».

«Мы долго выступали за мирное урегулирование украинского кризиса, — напомнила депутат Роза Чемерис. — Но президенту нашей страны не оставили другого выбора. Поэтому сегодня каждый, кто искренне или неосознанно сомневается в успехе операции или пророчит нашей экономике скорую гибель, играет на руку «доброжелателям».

«Паника — худшая реакция на происходящее, — уверен парламентарий Владимир Плякин. — Самое время собраться и включить уже голову, время действовать. Пример решительности показан главой государства!».