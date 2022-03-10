Москва, 10 марта 2022, 13:11 — REGNUM Польские футболисты Себастьян Шиманьский и Мацей Рыбус не планируют уходить из российских клубов до окончания сезона. Об этом 10 марта сообщает Sportowe Fakty.
По информации издания, они не будут задействовать опцию приостановления контрактов с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, Шиманьски с лета 2019 года играет за московское «Динамо», а Рыбус с 2017 года выступает в составе «Локомотива».
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в клубах РПЛ, приостановить контракты в одностороннем порядке.