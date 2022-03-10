Москва, , 13:11 — REGNUM Польские футболисты Себастьян Шиманьский и Мацей Рыбус не планируют уходить из российских клубов до окончания сезона. Об этом 10 марта сообщает Sportowe Fakty.

Мацей Рыбус Светлана Бекетова

По информации издания, они не будут задействовать опцию приостановления контрактов с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, Шиманьски с лета 2019 года играет за московское «Динамо», а Рыбус с 2017 года выступает в составе «Локомотива».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в клубах РПЛ, приостановить контракты в одностороннем порядке.