Тунис, 10 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Тунисе сообщили о рекордном падении уровня доходов граждан страны. Об этом 10 марта сообщает радиостанция Musaique со ссылкой на заявление члена руководящего органа Тунисского форума за экономические и социальные права Мунира Хусейна.

Флаг Туниса

По его словам, за последний месяц число граждан страны, живущих за чертой бедности, достигло 4 миллионов человек.

По данным местных журналистов, эти люди могут позволить себе тратить не более 4,8 динаров в сутки (0,3$).

В своём интервью Мунир Хуссейн отметил, что на падение доходов населения оказала влияние неправильная экономическая политика страны и общий упадок экономики.