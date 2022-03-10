Москва, 10 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В ходе торгов 9 марта нефть сорта Brent резко подешевела, потеряв за день свыше 13% и пережив худшую сессию почти за два года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод

«Котировки в моменте опускались до уровня $105 за баррель, тогда как днем ранее новые пиковые максимумы были отмечены на отметке $133. К концу торгов цены отскочили до $112, а сегодня, 10 марта, уже продвинулись до зоны $117, возвращая утраченное.

В условиях перегретого рынка и накопившейся перекупленности часть трейдеров решила зафиксировать прибыль, что вылилось в агрессивную техническую коррекцию.

Этот откат сопровождался и фундаментальными драйверами, которые помогли временно охладить пыл покупателей.

В частности, с подачи ОАЭ появились разговоры о возможном увеличении добычи ОПЕК и задействовании резервов с целью оказания давления на «нездоровые» цены.

Также рынок черного золота, который сейчас выступает в качестве актива-убежища, ощутил на себе общее улучшение настроений инвесторов на фондовых площадках в ожидании новых переговоров России и Украины 10 марта, на этот раз на уровне глав МИД.

Встреча уже началась, и весь мир ждет ее результатов, надеясь на достижение хотя бы каких-то договоренностей, которые проложили бы путь к прекращению огня и спаду напряженности.

Если по итогам диалога будут выявлены прорывы, давление на Brent вернется. В этом случае баррель может легко опуститься под отметку $100 за баррель.

При сценарии, в котором аргументы в пользу подорожания нефти вернутся на сцену, котировки с не меньшей легкостью способны вернуться в область недавних многолетних максимумов за пределами уровня $130». — считает эксперт.

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