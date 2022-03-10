Тбилиси, , 13:05 — REGNUM Пропажа сахара с полок магазинов Грузии вызвана ажиотажем, а не реальным дефицитом данного продукта. Это заявление министра экологии и сельского хозяйства республики Отара Шамугии 10 марта распространил минсельхоз.

Сахар (сс)ring

«Спрос увеличился, а дистрибуция в логистической цепочке не смогла уследить за этими процессами, что будет исправлено через несколько дней, и мы увидим, что в этом направлении проблем нет», — заявил Шамугия.

Он отметил, что Россия и Украина не являются основными поставщиками сахара в Грузию. Этот продукт завозят в страну из Бразилии, Турции и Польши.

Шамугия пообещал поддержать импортёров и обеспечить им доступ на грузинский рынок. Министр подчеркнул, что нет причин для того, чтобы менять поставщиков.

Стоит отметить, что в Грузии возник ажиотажный спрос на продукты питания. Представители руководства страны заявляют, что нехватка продуктов в магазинах вызвана тем, что поставщики не успевают доставлять товар со складов.

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