Киев, , 13:05 — REGNUM Владимир Зеленский и его команда уже не видят себя в качестве правительства Украины, да и саму Украину в качестве единого целого не видят тоже, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 марта, комментируя указ президента Украины.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщалось ранее, Зеленский подписал указ, разрешающий гражданам страны использовать огнестрельное оружие во время военного положения. Гражданские лица не будут нести ответственность «за применение оружия против лиц, осуществляющих вооружённую агрессию против Украины», сказано в тексте указа.

Ранее, в первые дни специальной военной операции России, в Киеве и других городах Украины «всем желающим» раздали несколько десятков тысяч автоматов.

« Массовая раздача оружия гражданскому населению и подписание закона, снимающего с жителей ответственность за применение этого оружия, говорит лишь о том, что уже в близкой перспективе Зеленский и компания не видят себя в качестве правительства Украины. Да и саму Украину в качестве единого целого они уже не видят.

Понятно же, что все, кто реально хотел защищать бандеровскую власть, уже находятся в рядах украинских вооружённых сил и фашистских батальонов. Раздавая оружие остальным, Зеленский хочет, с одной стороны, вооружить криминалитет, осложнив положение на территории Украины на далёкую перспективу, а с другой, — подтолкнуть мирных украинских граждан к провоцированию российских военных и народной милиции ДНР и ЛНР на ответный огонь.