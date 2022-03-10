Вологда, 10 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Вологодскую область из Донбасса и Украины прибыли 32 беженца, в том числе 11 детей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

ИА REGNUM Мать и ребенок

«Все они пока размещены у родственников, так что пункты временного размещения, которые подготовлены нами, пока не востребованы. Мы оказываем помощь по устройству детей в детские сады, школы, помогаем с трудоустройством, если это необходимо», — отметил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию РФ прибыли 213 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины