Москва, , 13:04 — REGNUM Рубль попытался укрепиться на торгах 9 марта, но на более высоких уровнях привлек новую волну продаж и завершил сессию с потерями, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 10 марта, в начале торгов пара доллар/рубль вернулась под отметку 130 руб., но в скором времени отскочила из области 124 руб. и заметно сократила внутридневные потери.

Курс российской валюты остается волатильным в рамках продолжающейся девальвации, которая сменяется лишь временными и робкими попытками сократить потери.

Общее давление на рисковые активы ослабело, а защитный доллар упал на международной арене в ожидании нового раунда российско-украинских переговоров, которые уже стартовали в Турции.

Дальнейшая динамика рубля как минимум до конца сессии будет зависеть от исхода этих переговоров, где встречаются главы МИД России и Украины.

Если стороны рапортуют о подвижках в направлении прекращения огня, «россиянин» сможет позволить себе более уверенный и глубокий отскок из зоны рекордных минимумов.

В целом же до разрешения сложного и разросшегося глобально конфликта еще далеко, а значит, рубль будет оставаться в режиме девальвации с возможностью смещения в более высокие диапазоны при условии постепенного движения Москвы и Киева к точкам соприкосновения по ключевым вопросам.

Также не стоит забывать и о санкционном давлении. Самые жесткие ограничения уже введены, но поток рестрикций продолжается, а экономика только начинает ощущать эффект от рекордных за всю историю санкций», — считает эксперт.

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