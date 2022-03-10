Москва, , 13:03 — REGNUM Певица Алла Пугачёва опровергла слухи о своей эмиграции. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Алла Пугачева (сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc

По ее словам, ей пришлось уехать из страны по другим причинам.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») выступил с предложением запретить въезд на территорию России бизнесменам и актерам, которые уехали из страны во время специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса.

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