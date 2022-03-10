Вашингтон, , 13:23 — REGNUM В приложении для знакомств Tinder появится возможность проверять криминальное прошлое пользователя, с которым возникла взаимная симпатия. Об этом 10 марта пишет The Sun.

Знакомство в Tinder

Как отмечает издание, для разработки функции материнская компания Tinder Match Group сотрудничала с некоммерческим поставщиком услуг по проверке биографических данных Garbo. Теперь пользователи смогут получить доступ к опции в центре безопасности приложения, который затем перенаправит их на сайт Garbo — в нём будет представлена максимально возможная информация об их потенциальном избраннике.

Добавим, что опция станет доступна в Tinder в течение нескольких дней. Первые две проверки избранников любой пользователь сможет сделать бесплатно, однако в дальнейшем за это будут сниматься деньги.

Читайте ранее в этом сюжете: TikTok добавил инструмент, помогающий музыкантам монетизировать их песни