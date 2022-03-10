Грозный, , 13:01 — REGNUM Глава Чечни считает, что темпы очистки от взрывоопасных предметов ряда территорий республики остаются недостаточными. Он обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. По его поручению руководство МЧС РФ пообещало ускорить процесс разминирования сельхозземель в республике. Вопрос был обсужден в ходе встречи с заместителем главы МЧС Андреем Гуровичем.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Я отметил, что данная работа проводится недостаточными темпами. Мы практически заново отстроили республику, а вопрос разминирования до сих пор стопорится. В связи с этим ранее я обратился к президенту страны с просьбой подключить к этому вопросу МЧС России. Выразил надежду, что совместными усилиями мы сможем достичь нужных результатов», — написал Кадыров по итогам встречи на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как проинформировал чеченский лидер, в республику 9 марта уже прибыла группа ведущего подразделения МЧС — Центр особого риска «Лидер» во главе с генералом Савиным. По прибытии основного отряда саперы приступят к разминированию.

Напомним, работы по очистке территории Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов оставшихся в земле после военных кампаний, ведутся с 2012 года. За это время саперами Южного военного округа было обследовано около 24 тыс. гектаров земли, обнаружено и уничтожено более 41 тыс. взрывоопасных предметов.