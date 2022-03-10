Москва, 10 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В России с 15 марта возобновляются продажи поездок по стране с туристическим кешбэком. Такое решение приняло Федеральное агентство по туризму по поручению правительства РФ, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

igorvsyannikov Туристы

Приобрести тур по всем регионам России или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно будет начиная с 15 марта и до 1 мая 2022 года. Условия программы остаются прежние.

Поехать в путешествие можно с момента старта продаж и до 1 июля. Отмечается, что в программе туристического кешбэка участвуют речные круизы.

ИА REGNUM ранее сообщало, Ростуризм в ночь на 1 марта 2021 года досрочно закрыл продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств.

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