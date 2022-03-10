Симферополь, 10 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Запуск Северо-Крымского канала позволит Крыму восстановить овощеводство и развивать виноградарство. Такое мнение высказал заведующий кафедрой плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Олег Замета.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

«Для качественного развития отраслей плодоводства, овощеводства и виноградарства необходимо наладить производство собственного посадочного материала, отечественной специализированной техники и вспомогательных материалов, а также развить гибридное семеноводство овощных культур. Современное сельское хозяйство развивается в сторону адаптивности технологий. Для виноградарства и плодоводства это автохтонность и производство продукции с геозащищёнными марками», — приводит мнение эксперта «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года власти Крыма анонсировали запуск Северо-Крымского канала, перекрытого украинскими националистами восемь лет назад. Уже сейчас вода из реки Днепр самотёком поступает по каналу в Крым.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в связи с запуском Северо-Крымского канала заявил о планах по восстановлению системы мелиорации на полуострове и возможностях восстановления рисоводства в регионе.